Calcio: Champions, francese Turpin arbitra Tottenham-Milan (Di lunedì 6 marzo 2023) Nyon, 6 mar. - (Adnkronos) - Il francese Clement Turpin è l'arbitro chiamato a dirigere Tottenham-Milan, gara di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21 a Londra . Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Nyon, 6 mar. - (Adnkronos) - IlClementè l'arbitro chiamato a dirigere, gara di ritorno degli ottavi diLeague in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21 a Londra .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - mirkonicolino : (#Telegraf) #Agnelli: '#UEFA? A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto… - tuttosport : ?? #PSG, #AlKhelaifi nei guai Indagato per rapimento e tortura #ParisSaintGermain #Ligue1 #Qatar #France #Francia… - awkangie : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis è un fiume in piena: '#Sarri è stato un paraculo!' E ancora: 'Vinciamo scudetto e Champions, ma d… - TV7Benevento : Calcio: Champions, francese Turpin arbitra Tottenham-Milan - -