Calcio: Casini 'Momento trasformazione, si rischia sindrome F1' (Di lunedì 6 marzo 2023) "Siamo arrivati a un punto in cui tutti, anche i tifosi, devono ragionare su come migliorare il gioco" NAPOLI - "Siamo in un Momento di trasformazione del gioco del Calcio. Ne abbiamo parlato anche a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Siamo arrivati a un punto in cui tutti, anche i tifosi, devono ragionare su come migliorare il gioco" NAPOLI - "Siamo in undidel gioco del. Ne abbiamo parlato anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa incredibile è che i massimi dirigenti del nostro calcio @andreaabodi ministro sport, #gravina presidente… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Casini 'Momento trasformazione, si rischia sindrome F1' - PasAH2Oa : RT @RiccardoMeloni4: ???#Casini (Pres. #SerieA): “Il caso dello sport è uno dei più interessanti del diritto che anticipa la realtà. Nel cal… - NBaccani : RT @MatthijsPog: ???? Il presidente della Lega Casini: 'Nel calcio le regole vanno scritte prima, perché non si può giudicare in caso contrar… - Dibbello : RT @MatthijsPog: ???? Il presidente della Lega Casini: 'Nel calcio le regole vanno scritte prima, perché non si può giudicare in caso contrar… -