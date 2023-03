Calcio: Bennacer, 'Milan fino in fondo in Champions? Nulla è impossibile' (Di lunedì 6 marzo 2023) Milano, 6 mar. - (Adnkronos) - "Arrivare fino in fondo? Siamo qui per giocarcela e, anche se sappiamo che sarà molto difficile, Nulla è impossibile. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni: non c'è niente di impossibile. Diversi giocatori stanno recuperando dagli infortuni, speriamo di evitarne altri e di raggiungere un livello ancora superiore. Certamente la Champions è qualcosa di grosso, ma non c'è niente di troppo grande in quello che facciamo. Dobbiamo puntare a questi obiettivi, per noi deve essere normale". Così il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, nel corso di un'intervista al sito dell'Uefa in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Londra con il Tottenham. Il giocatore algerino ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)o, 6 mar. - (Adnkronos) - "Arrivarein? Siamo qui per giocarcela e, anche se sappiamo che sarà molto difficile,. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni: non c'è niente di. Diversi giocatori stanno recuperando dagli infortuni, speriamo di evitarne altri e di raggiungere un livello ancora superiore. Certamente laè qualcosa di grosso, ma non c'è niente di troppo grande in quello che facciamo. Dobbiamo puntare a questi obiettivi, per noi deve essere normale". Così il centrocampista delIsmael, nel corso di un'intervista al sito dell'Uefa in vista del ritorno degli ottavi di finale diLeague a Londra con il Tottenham. Il giocatore algerino ...

