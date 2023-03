Calcio a 5, Italia qualificata matematicamente all’Elite Round: Macedonia vittoriosa contro la Svezia (Di lunedì 6 marzo 2023) Una notizia lieta. La Nazionale Italiana di Calcio a 5 è pronta per dirigersi alla volta della Svezia per affrontare la compagine scandinava nell’ultimo impegno del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal. Gli azzurri, reduci dalla vittoria casalinga contro la Macedonia del Nord, erano in attesa di sapere quale sarebbe stato l’esito del confronto tra i macedoni e gli svedesi, previsto quest’oggi a Skopje. Ebbene, i padroni di casa si sono imposti per 3-1 con una doppietta di Rangotov e la marcatura di Leovski. Inutile la segnatura svedese di Diaz. Con questo risultato, la formazione di Bellarte è matematicamente prima e quindi qualificata all’Elite Round, anche in caso di sconfitta in trasferta ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Una notizia lieta. La Nazionalena dia 5 è pronta per dirigersi alla volta dellaper affrontare la compagine scandinava nell’ultimo impegno del Maindi qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal. Gli azzurri, reduci dalla vittoria casalingaladel Nord, erano in attesa di sapere quale sarebbe stato l’esito del confronto tra i macedoni e gli svedesi, previsto quest’oggi a Skopje. Ebbene, i padroni di casa si sono imposti per 3-1 con una doppietta di Rangotov e la marcatura di Leovski. Inutile la segnatura svedese di Diaz. Con questo risultato, la formazione di Bellarte èprima e quindi, anche in caso di sconfitta in trasferta ...

