Cagliari, in dubbio Pavoletti: le condizioni dell’attaccante (Di lunedì 6 marzo 2023) Pavoletti potrebbe saltare la sfida del Cagliari contro l’Ascoli. L’attaccante ha in programma una visita ortopedica per valutare le condizioni della caviglia Il Cagliari riprenderà a partire da domani gli allenamenti in vista del prossimo incontro di Serie B. La squadra rossoblù gioca all’Unipol Domus contro l’Ascoli di Roberto Breda a seguito del pareggio esterno contro il Brescia. Gli isolani affrontano i bianconeri per la 29esima giornata di Serie B. Tra gli incerti della partita ci sarà Leonardo Pavoletti. Il capitano del Cagliari è ancora sotto osservazione dei medici, a causa del fastidio problema alla caviglia. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il capitano rossoblù ha in programma una visita ortopedica per valutare le condizioni della caviglia. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023)potrebbe saltare la sfida delcontro l’Ascoli. L’attaccante ha in programma una visita ortopedica per valutare ledella caviglia Ilriprenderà a partire da domani gli allenamenti in vista del prossimo incontro di Serie B. La squadra rossoblù gioca all’Unipol Domus contro l’Ascoli di Roberto Breda a seguito del pareggio esterno contro il Brescia. Gli isolani affrontano i bianconeri per la 29esima giornata di Serie B. Tra gli incerti della partita ci sarà Leonardo. Il capitano delè ancora sotto osservazione dei medici, a causa del fastidio problema alla caviglia. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il capitano rossoblù ha in programma una visita ortopedica per valutare ledella caviglia. ...

Cagliari, in dubbio Pavoletti: le condizioni dell'attaccante Pavoletti potrebbe saltare la sfida del Cagliari contro l'Ascoli. L'attaccante ha in programma una visita ortopedica per valutare le condizioni della caviglia Il Cagliari riprenderà a partire da domani gli allenamenti in vista del prossimo incontro di Serie B. La squadra rossoblù gioca all'Unipol Domus contro l'Ascoli di Roberto Breda a seguito del pareggio