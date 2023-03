Cade l’ultimo monopolio di Poste Italiane. Parte la gara per le consegne di cartelle e atti giudiziari (Di lunedì 6 marzo 2023) Per i postini potrebbe essere anche una buona notizia: Poste Italiane sta per essere privata di uno degli ultimi servizi in regime di monopolio che le erano restati. L’Agenzia delle Entrate infatti per la prima volta ha lanciato un bando di gara europeo «per l’affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse». Si tratta delle cosiddette “buste verdi” che hanno sempre consegnato i portalettere di Poste Italiane raramente essendo accolti da tappeti rossi nelle case degli italiani. In quelle buste infatti sono contenuti atti giudiziari veri e propri in arrivo da tribunali e procure e in alcuni cartelle esattoriali per ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Per i postini potrebbe essere anche una buona notizia:sta per essere privata di uno degli ultimi servizi in regime diche le erano restati. L’Agenzia delle Entrate infper la prima volta ha lanciato un bando dieuropeo «per l’affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta die di comunicazioni connesse». Si tratta delle cosiddette “buste verdi” che hanno sempre consegnato i portalettere diraramente essendo accolti da tappeti rossi nelle case degli italiani. In quelle buste infsono contenutiveri e propri in arrivo da tribunali e procure e in alcuniesattoriali per ...

Cade l'ultimo monopolio di Poste Italiane. Parte la gara per le consegne di cartelle e atti giudiziari ..."di questo ultimo segmento dei servizi postali". Non essendo fulmine di guerra la burocrazia italiana ci ha messo quindi quattro anni e mezzo per arrivare alla prima gara del settore. Prima l' Agcom (...