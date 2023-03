Cade dal tetto di un capannone e muore: stava per diventare papà (Di lunedì 6 marzo 2023) Non ce l'ha fatta Nino Cilona, il geometra di 42 anni che nella giornata di sabato 4 marzo, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta... Leggi su today (Di lunedì 6 marzo 2023) Non ce l'ha fatta Nino Cilona, il geometra di 42 anni che nella giornata di sabato 4 marzo, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OggiMilazzo : Milazzo, cade dal tetto di un capannone del centro mercantile: muore geometra di Barcellona - PalermoToday : Tragedia a Misilmeri, operaio cade dal tetto e muore dopo due settimane in ospedale - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Cade dal tetto di un'abitazione e muore in ospedale, indagini in corso - - blogsicilia : #notizie #sicilia Cade dal tetto di un'abitazione e muore in ospedale, indagini in corso - - Juvdepressedfan : Porco dio cade la neve dal tetto letteralmente sulla camera mia ogni volta mi prende un infarto -