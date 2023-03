Buon compleanno a… Timo Werner (Di lunedì 6 marzo 2023) Oggi Timo Werner compie 27 anni. Venerdì sera si trovava a Dortmund, a osservare dalla panchina il confronto tra il Borussia e il suo Lipsia. Buttato nella mischia da Rose per gli ultimi minuti al posto di Nkunku, si è fatto notare andando vicino al gol che avrebbe determinato il pareggio. Una situazione non felicissima, ma tutto sommato migliore se paragonata alla notizia che sei anni fa aveva dato la Bild: il ragazzo non sarebbe andato al Westfalen Stadion a causa dell’eccessivo frastuono che di solito caratterizza l’impianto. Poco tempo prima, infatti, in occasione del match di Champions League con il Besiktas, il ragazzo si era fatto sostituire accusando un malore e la motivazione sembrava il troppo rumore, tanto che si era fatto dare dei tappi dalla panchina. Sembrerebbe il ritratto di un timido, o meglio, di un intimidito o se preferite di un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Oggicompie 27 anni. Venerdì sera si trovava a Dortmund, a osservare dalla panchina il confronto tra il Borussia e il suo Lipsia. Buttato nella mischia da Rose per gli ultimi minuti al posto di Nkunku, si è fatto notare andando vicino al gol che avrebbe determinato il pareggio. Una situazione non felicissima, ma tutto sommato migliore se paragonata alla notizia che sei anni fa aveva dato la Bild: il ragazzo non sarebbe andato al Westfalen Stadion a causa dell’eccessivo frastuono che di solito caratterizza l’impianto. Poco tempo prima, infatti, in occasione del match di Champions League con il Besiktas, il ragazzo si era fatto sostituire accusando un malore e la motivazione sembrava il troppo rumore, tanto che si era fatto dare dei tappi dalla panchina. Sembrerebbe il ritratto di un timido, o meglio, di un intimidito o se preferite di un ...

