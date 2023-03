Btp Italia, rendite fino al 20%. Ecco dove investire (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via oggi la 19esima emissione del Btp Italia che protegge dall’inflazione con una cedola reale del 2% l’anno oltre al premio finale. La domanda è superiore all’offerta, Ecco cosa c’è da sapere Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via oggi la 19esima emissione del Btpche protegge dall’inflazione con una cedola reale del 2% l’anno oltre al premio finale. La domanda è superiore all’offerta,cosa c’è da sapere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo due ore di presenza sul mercato la diciannovesima emissione del Btp Italia ha raccolto una domanda di 1,2 mili… - sole24ore : ?? BTp Italia al via. Dalle 9 di oggi, lunedì 6 marzo, basteranno infatti pochi clic e lo scudo anti-inflazione potr… - classcnbc : #Btp #Italia ???? in portafogli Diversificare coi titoli #inflation linked. Che quota riservargli in portafogli? Ma… - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: Via al nuovo #BtpItalia anti-inflazione. Prove generali di BTP autarchico-sovranista in linea con l'obiettivo di Meloni & C… - Marilenapas : RT @repubblica: Btp Italia, come comprare i nuovi titoli che proteggono dall'inflazione [a cura della redazione Economia] -