Btp Italia nuova emissione dal 6 marzo 2023: cos'è, come funziona e quanto conviene

A partire dalla giornata di lunedì 6 marzo 2023, ha avuto inizio la 19esima emissione del BTP Italia ossia il Titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale ideato per il risparmiatore individuale e affini (detti retail). Il BTP Italia potrà essere sottoscritto da lunedì 6 marzo a mercoledì 8 marzo. A partire dalla giornata di giovedì 9 marzo, invece, il titolo sarà riservato agli investitori istituzionali.

Btp Italia, come comprare i nuovi titoli che proteggono dall'inflazione

Il 6 marzo è partito il collocamento del nuovo Btp Italia, il diciannovesimo della serie inaugurata dal Tesoro nel marzo del 2012 e che finora ha portato a emissioni per 193 miliardi di euro con 2,4 milioni di contratti sottoscritti.

Btp Italia: dopo due ore sul mercato domanda a 1,2 miliardi

Dopo due ore di presenza sul mercato la diciannovesima emissione del Btp Italia ha raccolto una domanda di 1,2 miliardi, con una crescita piuttosto regolare dall'avvio dell'emissione. La cedola reale annua minima oltre il tasso di inflazione è stata fissata al 2%.

BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni

(Teleborsa) - Il BTP Italia ha preso il via questa mattina sul mercato MOT di Borsa Italiana - Euronext collezionando ordini per oltre 610 milioni di euro, in meno di un'ora di negoziazione.

Borse: Milano ai massimi dal 2008, Tim corre su offerta Cdp. Btp sotto il 4,5%

Di Alessandro Albano Investing.com - Prosegue la spinta rialzista su Piazza Affari sulla scia dei mercati internazionali, con FTSE MIB in rialzo di oltre il 15% da inizio anno e oltre la soglia dei 28.