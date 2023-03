Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo due ore di presenza sul mercato la diciannovesima emissione del Btp Italia ha raccolto una domanda di 1,2 mili… - sole24ore : ?? BTp Italia al via. Dalle 9 di oggi, lunedì 6 marzo, basteranno infatti pochi clic e lo scudo anti-inflazione potr… - 24Trends_Italia : 1. Inter - 200mille+ 2. Juventus - 200mille+ 3. Btp Italia - 100mille+ 4. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 - 50mille… - ItaliaNotizie24 : Torna Btp Italia, il titolo di Stato che “protegge” dall’inflazione - fisco24_info : Btp Italia: chiude il primo giorno con ordini a 3,6 miliardi: Superiore rispetto ai 3,2 miliardi di novembre -

La cedola reale annua minima oltre il tasso di inflazione è stata fissata al 2%, ma potrebbe essere rivista al rialzo La diciannovesima emissione del Btp Italia ha chiuso la prima giornata con ordini a 3,6 miliardi, superiore rispetto ai 3,2 miliardi della precedente emissione di metà novembre. I contratti sottoscritti sono pari a 132.334. La prima giornata (su tre) è destinata ai piccoli risparmiatori e affini, mentre per gli istituzionali il collocamento avverrà successivamente. Lo spread si attesta a +174 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 4,44%. Performance positiva per il FTSE Italia All-Share.

Btp Italia, avvio sprint: come comprare i nuovi titoli che proteggono dall'inflazione

Prende il via il BTP Italia, lo strumento che protegge dall'inflazione. Fino all'8 marzo, fa sapere il ministero dell'Economia e delle Finanze, i risparmiatori potranno sottoscrivere il titolo.