BTP Italia al via | come e dove si prenota Lo scudo anti-inflazione conviene?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Torna il BTP, il Titolo di Stato indicizzato al tasso dinazionale pensato per il risparmiatore individuale e affini (cosiddetti retail) che potranno sottoscriverlo da oggi all’8 marzo. Il 9 marzo sarà riservato agli investitori istituzionali. Sono primi titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsana – Euronext. In questo modo l’acquisto all’emissione, oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading. La diciannovesima emissione, la prima del 2023, avrà una durata di 5 anni e prevede un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028. Per tutti gli altri dettagli vedi l’annuncio sul sito del ...