Btp Italia 2% al via dal 6 marzo | le critiche sono infondate E spesso interessate

(Di lunedì 6 marzo 2023) Appena annunciati i Btp2023-28 2% (min.), sottoscrivibili dal 6, il risparmio gestito ha sguinzagliato i suoi cani da guardia per sconsigliarli ai risparmiatori. Ogni falsità, percentuale taroccata e ogni argomentazione capziosa è buona per denigrarli. Non sia mai che molti si spostino sui titoli di Stato, magari disinvestendo prodotti crollati nel 2022, e sfuggano alle gravose commissioni, ai pesanti caricamenti e alle spese spropositate di fondi e polizze. Micaperfetti i titoli reali, cioè agganciati al costo della vita. In particolare presentano meccanismi alquanto complicati. Ma investire in Btp, i Btp-i, le Oat-ei ecc. è una scelta prudente, anche senza capire perfettamente come funzionano. Un breve video, tratto da un webinar dell’Università di Torino, offre alcuni approfondimenti. E ...