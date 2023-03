“Bruno Fernandes ieri sembrava un bambino di sei anni” (The Athletic) (Di lunedì 6 marzo 2023) La stampa inglese parla della sconfitta del Manchester United per 7-0 contro il Liverpool. Un risultato che ha già fatto la storia della Premier League e secondo il Telegraph stamperanno delle magliette su questa partita. Ma il colpevole principale sembra essere Bruno Fernandes. Ad analizzare in profondità la sconfitta è The Athletic. Il quotidiano analizza la partita del portoghese e il suo atteggiamento. “Fernandes ieri si è comportato come un bambino di sei anni particolarmente immaturo, si lamentava con chiunque era vagamente a portata d’orecchio, ha finto di essere colpito in faccia, ha spinto un arbitro, ha tentato di sfogare le sue meschine frustrazioni sul ginocchio di un avversario e alla fine è sembrato arrendersi senza combattere.” Il primo fallo, il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) La stampa inglese parla della sconfitta del Manchester United per 7-0 contro il Liverpool. Un risultato che ha già fatto la storia della Premier League e secondo il Telegraph stamperanno delle magliette su questa partita. Ma il colpevole principale sembra essere. Ad analizzare in profondità la sconfitta è The. Il quotidiano analizza la partita del portoghese e il suo atteggiamento. “si è comportato come undi seiparticolarmente immaturo, si lamentava con chiunque era vagamente a portata d’orecchio, ha finto di essere colpito in faccia, ha spinto un arbitro, ha tentato di sfogare le sue meschine frustrazioni sul ginocchio di un avversario e alla fine è sembrato arrendersi senza combattere.” Il primo fallo, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : “#BrunoFernandes ieri sembrava un bambino di sei anni” (The Athletic) Pessima prestazione nel 7-0 subito dal… - Alessandromufc : @SAMI37210919 @calcioinglese Avere in campo gente come Bruno fernandes, weghorst, shaw e Antony on cambia le caratt… - giorginabg : @quinton_loo @TattyBeanPie @Steve_J_Barrett @piersmorgan I giocatori Sauditi giocano megliodi voi e non fanno scene… - giorginabg : @piersmorgan Questo uomo non ha dignità. SE l'avesse si sarebbe dimesso subito nel vedere che il suo capitano Bruno… - Cheryl__8497 : RT @Lantero: Bruno Fernandes es el Lautaro Acosta del Manchester Utd. -