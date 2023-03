Bruce Willis, sua moglie ai paparazzi: “Vi prego, lasciategli il suo spazio” (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo scorso febbraio i familiari di Bruce Willis hanno rivelato che l’attore soffre di demenza frontotemporale. L’artista recentemente è stato visto per strada e i paparazzi ed i fan hanno scattato numerose foto e girato video che poi hanno fatto il giro del web. Il disorientamento dell’attore, sintomo della malattia che lo ha colpito, si nota. Per questo la moglie ha fatto appello ai paparazzi, chiedendo di essere meno aggressivi nei confronti di suo marito. Emma Heming Willis ha implorato comprensione attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heming Willis (@emmahemingWillis) “Se ti prendi cura di una persona che soffre di demenza, sai ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo scorso febbraio i familiari dihanno rivelato che l’attore soffre di demenza frontotemporale. L’artista recentemente è stato visto per strada e ied i fan hanno scattato numerose foto e girato video che poi hanno fatto il giro del web. Il disorientamento dell’attore, sintomo della malattia che lo ha colpito, si nota. Per questo laha fatto appello ai, chiedendo di essere meno aggressivi nei confronti di suo marito. Emma Hemingha implorato comprensione attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heming(@emmaheming) “Se ti prendi cura di una persona che soffre di demenza, sai ...

