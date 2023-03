Bruce Willis, la moglie Emma Heming si sfoga su Instagram: 'Rispettate mio marito, non gridate' (Di lunedì 6 marzo 2023) Emma Heming , la moglie di Bruce Willis , chiede che venga rispettato suo marito ed il percorso di cura che sta facendo, dopo la diagnosi di demenza . E lo fa con un video su Instagram , in cui ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023), ladi, chiede che venga rispettato suoed il percorso di cura che sta facendo, dopo la diagnosi di demenza . E lo fa con un video su, in cui ...

