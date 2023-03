Bruce Willis, la moglie ai paparazzi: "Smettetela di gridare in sua presenza" (Di lunedì 6 marzo 2023) La moglie si è rivolta direttamente ai paparazzi chiedendogli di smettere di gridare in presenza dell'attore per la sua sicurezza. Emma Heming Willis, moglie dell'attore Bruce Willis, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede ai paparazzi di "mantenere le distanze" quando seguono l'attore 67enne, a cui è stata recentemente diagnosticata una rara forma di demenza. Heming Willis ha postato un video su Instagram, raccontando un recente incidente in cui i fotografi hanno tentato di parlare con suo marito mentre faceva una rara apparizione pubblica per incontrare un gruppo di amici per un caffè a Santa Monica. "Se siete qualcuno che si occupa di una persona affetta da demenza, sapete quanto può essere difficile e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Lasi è rivolta direttamente aichiedendogli di smettere diindell'attore per la sua sicurezza. Emma Hemingdell'attore, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede aidi "mantenere le distanze" quando seguono l'attore 67enne, a cui è stata recentemente diagnosticata una rara forma di demenza. Hemingha postato un video su Instagram, raccontando un recente incidente in cui i fotografi hanno tentato di parlare con suo marito mentre faceva una rara apparizione pubblica per incontrare un gruppo di amici per un caffè a Santa Monica. "Se siete qualcuno che si occupa di una persona affetta da demenza, sapete quanto può essere difficile e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solocine : Moglie di Bruce Willis implora paparazzi, non dategli la caccia - MeglioNotizie : Moglie di Bruce Willis implora paparazzi, non dategli la caccia - glooit : Moglie di Bruce Willis implora paparazzi, non dategli la caccia leggi su Gloo - Marilenapas : RT @SkyTG24: Bruce Willis, l'appello della moglie ai paparazzi: 'Per favore non urlate a mio marito' - solostyleit : Moglie di Bruce Willis implora paparazzi, non dategli la caccia - dopo le foto pubblicate qualche giorno fa sul Dai… -