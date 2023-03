Bruce Willis e la sua malattia: la moglie non l’ha mai abbandonato (Di lunedì 6 marzo 2023) L’attore è affetto da demenza fronto-temporale, in tutti questi anni la moglie non ha mai smesso di amarlo. Una clip molto toccante è stata portata alla luce con commozione dalla donna. Bruce Willis e la diagnosi di demenza fronte-temporale Bruce Willis e la consorte Emme Heming – Ph Credit Vanityfair.itBruce Willis è uno degli attori più apprezzati del panorama Hollywoodiano famoso per film come Sin City (2005) o Il Sesto Senso (1999). Sfortunatamente a causa di una brutta malattia che gli è stata diagnosticata qualche tempo fa non è più in grado di recitare. Inizialmente si pensava si trattasse solo di afasia, un disturbo che limita enormemente le proprietà linguistiche. Solo giovedì è arrivata la diagnosi di demenza frontotemporale, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) L’attore è affetto da demenza fronto-temporale, in tutti questi anni lanon ha mai smesso di amarlo. Una clip molto toccante è stata portata alla luce con commozione dalla donna.e la diagnosi di demenza fronte-temporalee la consorte Emme Heming – Ph Credit Vanityfair.itè uno degli attori più apprezzati del panorama Hollywoodiano famoso per film come Sin City (2005) o Il Sesto Senso (1999). Sfortunatamente a causa di una bruttache gli è stata diagnosticata qualche tempo fa non è più in grado di recitare. Inizialmente si pensava si trattasse solo di afasia, un disturbo che limita enormemente le proprietà linguistiche. Solo giovedì è arrivata la diagnosi di demenza frontotemporale, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domthewizard : Kean verrà punito con due giornate di squalifica per comportamento antisportivo e se le merita ma a Mancini dovrebb… - Piergiulio58 : Bruce Willis e il peggioramento del suo stato di salute - La madre confessa: 'Temo non mi riconosca più'. - Adrianaaaaaaaa : @dordule Scusate io sono in controtendenza ma a me sti fisici pelati scolpiti abbronzati giuro non dicono proprio n… - ilmessaggeroit : Bruce Willis, la moglie assume la super specialista di demenza Teepa Snow: «Così si prenderà cura di mio marito» - Albser_31 : @juanborrelli ...'Bruce Willis'!(duro-matar)..., Claro cloro cloro cloro cloro... -