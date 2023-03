“BraveArt Academy” | riparte il percorso formativo per nuovi e aspiranti imprenditori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sta per partire una nuova edizione di “”, il progettopromosso dal Movimento Giovanidi Confartigianato Imprese Bergamo per aiutare i giovani che abbiano appena aperto un’impresa o aspirino a farlo, a conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio e al consolidamento di un’impresa. Il, gratuito e aperto anche agli“senior”, prevede un ciclo di seminari a cura di docenti qualificati, esperti e funzionari di Confartigianato Imprese Bergamo che affronteranno volta per volta le tematiche indispensabili per chi vuole aprire una nuova attività, ma anche per chi vuole consolidarla e gestirla in modo più manageriale: dalle fasi iniziali di una start-up al controllo di gestione, passando per i social e il marketing, il ...