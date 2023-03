Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Borse Ue in rialzo, guardano a Cina e Fed. Gas sotto 43 euro, ai minimi dicembre 2021 @sole24ore - Gazzettadmilano : Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo, con tutte le Borse europee di qualche frazione in rialzo… - ItaliaStartUp_ : Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a Milano balzo di Tim - Il Sole 24 ORE - vshimon25 : RT @sole24ore: ?? #Borse, Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a #Milano balzo di #Tim. Dopo le stime sul Pil cinese (+5%), occhi… - sole24ore : ?? #Borse, Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a #Milano balzo di #Tim. Dopo le stime sul Pil cinese (+5%… -

In Europa, lenon vanno tutte nella stessa direzione, con il Cac francese e il Dax tedesco in aumento, ma il FTSE 100 in calo. Asia mista, futures su azioni Usa inI titoli azionari dell'...(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio positivo per leeuropee all'inizio di una settimana ancora una volta segnata dalla Federal Reserve. Dopo che nel fine settimana la Cina ha annunciato un target ...Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo, con tutte leeuropee di qualche frazione ine il listino di Londra che ondeggia attorno alla parità. L'indice Ftse Mib sale infatti dello 0,6%, con Tim che cresce del 3,5% dopo che Cdp Equity e ...

Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a Milano balzo di Tim Il Sole 24 ORE

MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte positiva nella prima seduta della settimana. L'ottimismo degli investitori è sostenuto anche dalle dichiarazioni della Cina che ha detto di essere fiduciosa di r ...Domenica la società del Tesoro e il fondo australiano hanno inviato la loro proposta. Vale circa 20 miliardi. Meno di quanto vorrebbe Vivendi. Per trattare c'è tempo fino a fine mese ...