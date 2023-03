Gas perde il 4,8% a 42,9 euro, minimi dicembre 2021 . Si muovono con cautela leeuropee a meta' seduta, perdendo i guadagni della mattinata, quando i future di Wall Street sono pressoche' invariati. A Milano il Ftse Mib sale di un limitato 0,05%, a Parigi il Cac40 +0,07% - ...Più indietro ledi Madrid, Londra e Amsterdam. Dopo che nel fine settimana la Cina ha annunciato un target di crescita del 5% per il 2023 - come indicato dal Ft la più bassa da tre decadi - ...La settimana si è chiusa bene per leeuropee che hanno guadagnato tutte terreno, pur muovendosi a velocità differenti. La piazza londinese è rimasta sostanzialmente al, con il Ftse100 che è salito dello 0,04%, mentre il Cac40 ...

Borse Ue al palo, guardano a Cina e Fed. Gas sotto 43 euro, ai minimi da dicembre 2021 Il Sole 24 ORE

Gas perde il 4,8% a 42,9 euro, minimi dicembre 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Si muovono con cautela le Borse europee a meta' seduta, perdendo i guadagni della mattinata, quan ...Il buon andamento dell'economia in Cina e Usa e, soprattutto, le dichiarazioni dei banchieri centrali favorevoli ad aumenti dei tassi graduali, spingo i listini. Giù i rendimenti bond e giù lo spread ...