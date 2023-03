Borse sotto gli occhi, in Corea sono il sorriso dello sguardo e le creano con il trucco (Di lunedì 6 marzo 2023) Ombreggiare con la matita quella parte dello sguardo che di solito tendiamo a voler correggere può suonare strano. Eppure, in molti paesi asiatici, è il look più ricercato. Perché, al contrario di quel che si potrebbe pensare, regala agli occhi un aspetto fresco e sorridente Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) Ombreggiare con la matita quella parteche di solito tendiamo a voler correggere può suonare strano. Eppure, in molti paesi asiatici, è il look più ricercato. Perché, al contrario di quel che si potrebbe pensare, regala agliun aspetto fresco e sorridente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... voicencoder : @Luluras899 Speciale borse sotto gli occhi ?? - wordsarry : mamma mia massi ma da quanto tempo non dormi hai delle borse fin sotto ai piedi dormi mi raccomando riposati mi pre… - MuchUMoltoUomo : Occhiaie e borse sotto agli occhi? Ecco i migliori brand di contorno occhi uomo. Il contorno occhi uomo è una zona… - stregheIIa : poi lui ha capito la gravità del mio dolore e ha fatto tutto per me mi ha pure cambiata mi ha presa in braccio per… - laupauceo : c’ho delle borse sotto gli occhi da far invidia alla collezione di Armani -