Borse, Europa chiude contrastata aspettando Powell. Corre il Nasdaq (Di lunedì 6 marzo 2023) Piazza Affari sale comunque di mezzo punto percentuale. Dopo le stime sul Pil cinese (+5%), occhi puntati ancora una volta sulla Federal Reserve: martedì e mercoledì audizione al Congresso di Jerome Powell. Gas ai minimi dal 2021 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 marzo 2023) Piazza Affari sale comunque di mezzo punto percentuale. Dopo le stime sul Pil cinese (+5%), occhi puntati ancora una volta sulla Federal Reserve: martedì e mercoledì audizione al Congresso di Jerome. Gas ai minimi dal 2021

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaleEuropaEdic : ?? Programma di borse di #studio sulla Cina:'L’Esecutivo comunitario pubblica un #Invito a manifestare interesse'.… - MKT_INS : Chiusura positiva per le borse europee, mentre prosegue in rialzo la seduta di Wall Street. - scambieuropei : Universities for Innovation: 122 Borse Erasmus + per stage in Europa nell’innovazione sociale economica e tecnologi… - InvestingItalia : Borse Europa in rialzo, corre Tim, minerari limitano guadagni - - ItaliaStartUp_ : Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a Milano balzo di Tim - Il Sole 24 ORE -