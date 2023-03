Borsa: Milano sale (+0,6%) con Tim e banche, debole Saipem (Di lunedì 6 marzo 2023) Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo, con tutte le Borse europee di qualche frazione in rialzo e il listino di Londra che ondeggia attorno alla parità. L'indice Ftse Mib sale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo, con tutte le Borse europee di qualche frazione in rialzo e il listino di Londra che ondeggia attorno alla parità. L'indice Ftse Mib...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano sale (+0,6%) con Tim e banche, debole Saipem: In calo il gas e i rendimenti sui titoli di Stato europ… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,44%. In aumento anche l'indice Ftse All share, +0,43% #ANSA - BJLiguria : Borsa: Milano apre a +0,44%, è tra le più vivaci in Europa - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,44%: In aumento anche l'indice Ftse All share, +0,43% -