Borsa Milano oggi | attesa per il rialzo dei tassi | Piazza Affari guadagna

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Giornata positiva per le Borse europee, indegli interventi, a partire da domani, del presidente della Fed Powell. Gli investitori sono quindi alla finestra, aspettando le scelte delle banche centrali, con la Bce che si riunisce a metà mese. La prospettiva, ormai certa, è che ci sarà un aumento di 50 punti base deidi interesse. Secondo il capo economista della banca centrale Philip Lane ci sarà però bisogno di alzare ianche oltre marzo. Al Ttf di Amsterdam scende molto il prezzo del gas, ora sui 42 euro al megawattora. Torna in calo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che scendono dello 0,5% circa. Ail Ftse Miblo 0,45% e chiude a 27.949,29. Sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove attorno ai 175 punti base. In calo anche il ...

Per il listino dell'exItaliana (MTA) di, il simbolo diventerà "STMMI". Per il listino Euronext Paris di Parigi diventerà "STMPA". A seguito della migrazione dei mercati di...Il controvalore odierno degli scambi indiresta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,22 miliardi di euro, ...Ladi(+0,45%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Tim (+3,2%), dopo l'arrivo di una seconda offerta, dopo quella di Kkr, da parte di Cdp e ...

Gas sotto 42 euro, debole anche il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Prosegue il trend rialzista delle Borse europee, che hanno chiuso in guadagno (fatta eccezione per ...STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, ha annunciato che a far data da lunedì 13 marzo 2023, prima dell'apertura dei ...