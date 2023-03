Borsa: Europa parte in marginale rialzo, Londra incerta (Di lunedì 6 marzo 2023) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente sopra la parità in avvio di seduta: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,5%, seguita da Madrid in aumento dello 0,4%. Partita in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente sopra la parità in avvio di seduta: lamigliore è quella di Parigi che sale dello 0,5%, seguita da Madrid in aumento dello 0,4%. Partita in ...

Borsa: Europa parte in marginale rialzo, Londra incerta Mercati azionari del Vecchio continente generalmente sopra la parità in avvio di seduta: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,5%, seguita da Madrid in aumento dello 0,4%. Partita in crescita dello 0,2% Amsterdam e dello 0,1% Francoforte, con Londra invece in calo dello 0,1%. ...