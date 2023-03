Borsa: a giorni legge per semplificare le Ipo (Di lunedì 6 marzo 2023) In Italia tra le sfide da affrontare "c'è quella dei capitali". Per questo "il Mef fra pochi giorni si farà promotore di una iniziativa legislativa del mercato dei capitali italiano", con l'obiettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) In Italia tra le sfide da affrontare "c'è quella dei capitali". Per questo "il Mef fra pochisi farà promotore di una iniziativa legislativa del mercato dei capitali italiano", con l'obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Borsa: a giorni legge per semplificare le Ipo - fisco24_info : Borsa: a giorni legge per semplificare le Ipo: Giorgetti, per rafforzare la capitalizzazione delle imprese - RenatoSouvarine : RT @newdepo: @bordoni_russia in effetti tra le decine di settori in cui la propaganda strombazzava di 'fallimento in giorni, al massimo in… - newdepo : @bordoni_russia in effetti tra le decine di settori in cui la propaganda strombazzava di 'fallimento in giorni, al… - mami_rinnn : Comprato frigo nuovo ma arriva giovedí quindi io x sti tre giorni chuck mcgill core con la borsa frigo col ghiaccio -