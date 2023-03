Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Borghi: «Lautaro Martinez capitano conquistato! Leader Inter credibile» - internewsit : Borghi: «Lautaro Martinez capitano conquistato! Leader Inter credibile» - -

...15 Rubrica: Club Ibiza: The Season - The Dream ore 19:30 Rubrica: Croquetas -Martinez ore ...45 Speciale: El Presidente - Si apre il calciomercato ore 14:35 Rubrica: Vocabolario- La ...La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn , telecronaca di Stefano, affiancato in ... In avanti ancora Dzeko dal 1' in coppia con. Panchina per Lukaku. Queste le probabili ...La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano, con il commento tecnico di Simone ... L'Inter, invece, sfrutterà l'ormai classico 3 - 5 - 2 cone Dzeko in attacco, Darmian, ...