(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero della Salute, era atteo l'avvio delle domande per il "vista" a partire dal 15 febbraio. Peccato che ...

In particolare ilTrasporti ed il2023, ma non soltanto: ci sono contributi fermi da tutto il 2022. Vediamo dunque a che punto è la sitazione per queste misure. Indice...C'è quello nazionale e in ogni Regione o quasi c'è un fiorire diin forme e sostanze variabili. Insomma: pagare con fondi pubblici il ricorso, l'aiuto delloal cittadino. Quale cittadino I professionisti del settore segnalano il ...La Regione del Friuli - Venezia Giulia ha riproposto anche per quest'anno la misura delper gli studenti di tutto il territorio che già aveva lanciato l'anno scorso rinnovando l'accordo e la 'cabina di regia' con l'Ordine regionale degli psicologi, l'Agenzia regionale per ...

Bonus Psicologo e Trasporti 2023 ancora in sospeso PMI.it

Bonus Trasporti e Bonus Psicologo 2023 ancora fermi ai nastri di partenza: i due voucher per cittadini e famiglie sono bloccati dalla burocrazia lenta.AltraPsicologia Calabria sollecita l’amministrazione regionale ad intervenire in tempi celeri È trascorso più di un anno dall’entrata in vigore del Decreto mille proroghe 2021 (DL 228/2021)che ha sanc ...