Bonus mobili 2023: investi sulla qualità italiana con gli arredi firmati Castellani Shop (Di lunedì 6 marzo 2023) Non solo per via degli arredi di qualità italiana, acquistabili direttamente dal produttore a prezzi vantaggiosi. Vi sono ulteriori motivi per scegliere Castellani Shop (www.CastellaniShop.it), e-commerce espressione dell’azienda Castellani .it Srl. Grazie al Bonus mobili 2023, il cliente può usufruire di una conveniente riduzione del 50%, che consente di rinnovare i propri spazi lavorativi, garantendo un aumento della produttività e un immediato rafforzamento della propria brand identity. Il Bonus mobili 2023 è una detrazione fiscale Irpef relativa all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici da destinare ad un edificio oggetto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Non solo per via deglidi, acquistabili direttamente dal produttore a prezzi vantaggiosi. Vi sono ulteriori motivi per scegliere(www..it), e-commerce espressione dell’azienda.it Srl. Grazie al, il cliente può usufruire di una conveniente riduzione del 50%, che consente di rinnovare i propri spazi lavorativi, garantendo un aumento della produttività e un immediato rafforzamento della propria brand identity. Ilè una detrazione fiscale Irpef relativa all’acquisto die grandi elettrodomestici da destinare ad un edificio oggetto di ...

