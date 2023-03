Bonus asilo nido, ISEE e importi del contributo: tutte le cifre aggiornate (Di lunedì 6 marzo 2023) A partire dal 2 marzo 2023, è disponibile la piattaforma online per la richiesta del Bonus asilo nido 2023. Tale contributo finanziario è finalizzato al sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché per le forme di assistenza domiciliare a favore dei bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) A partire dal 2 marzo 2023, è disponibile la piattaforma online per la richiesta del2023. Talefinanziario è finalizzato al sostegno del pagamento delle rette per gli asilipubblici e privati autorizzati, nonché per le forme di assistenza domiciliare a favore dei bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L'articolo .

