(Di lunedì 6 marzo 2023) "Sì glielo ho chiesto". Così Marco, ex presidente di Confindustria Lombardia, sentito dai pm di Bergamo il 3 giugno 2020, ha risposto agli inquirenti che gli chiedevano se avesse "chiesto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Patty66509580 : Bonometti, chiesi a Fontana che non si facesse zona rossa - Ultima Ora - ANSA -

"Sì glielo ho chiesto". Così Marco, ex presidente di Confindustria Lombardia, sentito dai pm di Bergamo il 3 giugno 2020, ha risposto agli inquirenti che gli chiedevano se avesse "chiesto al Presidente della Lombardia" ..."Sì glielo ho chiesto". Così Marco, ex presidente di Confindustria Lombardia, sentito dai pm di Bergamo il 3 giugno 2020, ha risposto agli inquirenti che gli chiedevano se avesse "chiesto al Presidente della Lombardia" ...

Bonometti, chiesi a Fontana che non si facesse zona rossa - Ultima Ora Agenzia ANSA

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...BERGAMO - Polemiche e scambi di accuse. Durante e dopo. L'onda del Covid - che in Italia ha falciato 188 mila persone in tre anni - diventa risacca. Il moto di ritorno emerge dagli atti dell'inchiesta ...