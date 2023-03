Bonaccini-Schlein, prove di intesa: ma il tempo stringe (Di lunedì 6 marzo 2023) "Tocca a Elly Schlein per prima valutare un'eventuale proposta al sottoscritto che possa essere utile a comporre il quadro di un Partito democratico che certamente ha una segretaria, che si chiama Elly Schlein, che ha vinto le... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) "Tocca a Ellyper prima valutare un'eventuale proposta al sottoscritto che possa essere utile a comporre il quadro di un Partito democratico che certamente ha una segretaria, che si chiama Elly, che ha vinto le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - lawetorder : RT @camiziani: De Masi: mi stupisco che i 5s non siano andati a votare in massa #Schlein contro il neo liberista Bonaccini. Tranquillo è ba… - GigiLigi3 : RT @AndreaCorrino: È abbastanza sconcertante assistere a come la vittoria di Schlein nella corsa alla segreteria del Pd sia stata sentita c… -