Bolsonaro ha tentato di introdurre illegamente gioelli donati dai sauditi: si indaga (Di lunedì 6 marzo 2023) Sovranisti, fascisti e anche affaristi: il governo brasiliano potrebbe avviare un'indagine sui gioielli donati dalle autorità saudite alla moglie dell'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, il ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) Sovranisti, fascisti e anche affaristi: il governo brasiliano potrebbe avviare un'indagine sui gioiellidalle autorità saudite alla moglie dell'ex presidente brasiliano, Jair, il ...

