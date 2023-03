Bollette, stop agli sconti: ecco cosa ci aspetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Grazie al crollo al crollo del prezzo del gas, che già aveva visto un’impennata prima dello scoppio della guerra in Ucraina, negli ultimi mesi le Bollette di luce e gas sono calate ma ora ci sarà un aumento: lo stop agli sconti e alla cancellazione degli oneri di sistema, che quasi sicuramente scatterà il prossimo 31 marzo, le farà lievitare di nuovo di oltre il 40% circa. In sostanza il gas salirebbe di più del 58% rispetto a oggi, mentre l’elettricità toccherebbe un rialzo del 27%. Come comunicato la scorsa settimana da Arera, l’Autority per l’energia, a febbraio la fattura del gas per le famiglie sul mercato tutelate è scesa del 13% rispetto al mese prima. Per la luce nel primo trimestre 2023 la riduzione è del 19,5%. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, a raffreddare gli animi dei cittadini: “Per quanto ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Grazie al crollo al crollo del prezzo del gas, che già aveva visto un’impennata prima dello scoppio della guerra in Ucraina, negli ultimi mesi ledi luce e gas sono calate ma ora ci sarà un aumento: loe alla cancellazione degli oneri di sistema, che quasi sicuramente scatterà il prossimo 31 marzo, le farà lievitare di nuovo di oltre il 40% circa. In sostanza il gas salirebbe di più del 58% rispetto a oggi, mentre l’elettricità toccherebbe un rialzo del 27%. Come comunicato la scorsa settimana da Arera, l’Autority per l’energia, a febbraio la fattura del gas per le famiglie sul mercato tutelate è scesa del 13% rispetto al mese prima. Per la luce nel primo trimestre 2023 la riduzione è del 19,5%. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, a raffreddare gli animi dei cittadini: “Per quanto ...

