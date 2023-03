Boccolini | Lo Scudetto il Napoli già lo ha cucito sulla maglia

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Luigi, allenatore, ecco le sue parole: “Ricordo quando giocavo, quel Lazio-, una domenica che fu importante, ma allo stesso tempo disgraziata perchè perdemmo Savoldi per infortunio e la domenica successiva giocammo in casa con l’Ascoli. Loilquest’anno già lo hamaglietta. E lo merita per come gioca, per la programmazione che ha avuto e poi perchè non ci sono rivali. Spalletti non ha bisogno di suggerimenti, sono certo che metterà in condizione la squadra di giocare serena e tranquilla poi verrà tutto da se. Merita di vincere loSpalletti perchè viene dal basso, ha iniziato con le serie minori e merita di togliersi questa soddisfazione. Il ...