Bobo Rondelli a Firenze raddoppia: in scena concerto e spettacolo (Di lunedì 6 marzo 2023) Appuntamento al Buh! Circolo Culturale Urbano doppio appuntamento, un concerto tutto dedicato alla sua musica e lo spettacolo "Ciampi ve lo faccio vedere io" Leggi su lanazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Appuntamento al Buh! Circolo Culturale Urbano doppio appuntamento, untutto dedicato alla sua musica e lo"Ciampi ve lo faccio vedere io"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _PuntoZip_ : Bobo Rondelli in concerto per due date al Buh di Firenze - JazzMusicPool : RT @OOOH_Events: Bobo Rondelli in concerto il 10 marzo al BUH! Circolo Culturale Urbano di Firenze. Salta la fila in cassa, acquista ora il… - Bettyciao : RT @OOOH_Events: Bobo Rondelli in concerto il 10 marzo al BUH! Circolo Culturale Urbano di Firenze. Salta la fila in cassa, acquista ora il… -