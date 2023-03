Bob e Skeleton, Maurizio Oioli: “Stiamo crescendo, dobbiamo continuare a risalire la classifica” (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. Ospite del nostro Claudio Cavosi, il DT della Nazionale italiana di Bob e Skeleton, Maurizio Oioli, il quale analizza la stagione di Coppa del Mondo IBSF. “Stagione soddisfacente – commenta Oioli – nello Skeleton abbiamo conquistato la prima medaglia iridata della storia, una medaglia di legno nella gara a coppie nonostante il nostro valore era da podio, ma tutto ci conforta e ci fa capire che Stiamo andando nella giusta direzione. In complesso potrei dire stagione positiva, anche per quanto riguarda il bob, anche in questa disciplina siamo nella direzione giusta, dobbiamo cercare di entrare ancor di più nei dettagli e salire in ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. Ospite del nostro Claudio Cavosi, il DT della Nazionale italiana di Bob e, il quale analizza la stagione di Coppa del Mondo IBSF. “Stagione soddisfacente – commenta– nelloabbiamo conquistato la prima medaglia iridata della storia, una medaglia di legno nella gara a coppie nonostante il nostro valore era da podio, ma tutto ci conforta e ci fa capire cheandando nella giusta direzione. In complesso potrei dire stagione positiva, anche per quanto riguarda il bob, anche in questa disciplina siamo nella direzione giusta,cercare di entrare ancor di più nei dettagli e salire in ...

