Blu Basket | altra sconfitta lontano da casa | Monferrato vince 81-72

(Di lunedì 6 marzo 2023) Una Blua corrente alternata incappa in unale: è la quinta in trasferta sulle sei totali e segue quella di Piacenza di due settimane fa. Nonostante il recupero della terza frazione, al 40? è la formazione piemontese a fare propria la vittoria col punteggio di 81-72. In avvio coach Finelli propone il consueto quintetto con Giuri, Clark, Marini, Lombardi e Marcius; inpiemontese partono Ellis, Justice, l’ex Sarto, Martinoni e Carver. Sono tre azioni da tre punti dei rossoblù a dare la prima scossa alla gara (11-6 al 5?), ma la Gruppo Mascio risponde con i rimbalzi di Marcius e le conclusioni di Clark. La prima tripla di Marini concretizza il sorpasso (14-16 al 7?), mentre Bruttini firma dalla lunetta il 23-24 della prima sirena. Sono due conclusioni ancora di ...