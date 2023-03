Billie Eilish e la scelta di cancellare i social dal telefono: «Fanno schifo» (Di lunedì 6 marzo 2023) La popstar ha spiegato che, da ragazzina cresciuta su Internet, questa decisione è stato un «passo enorme». Ma necessario per la sua salute mentale Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) La popstar ha spiegato che, da ragazzina cresciuta su Internet, questa decisione è stato un «passo enorme». Ma necessario per la sua salute mentale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Billie Eilish cancella le app dei social dal suo smartphone: “Le odio” - evansxmoon : non capisco perché nel mio palazzo stiano spammando lovely di billie eilish - DELIC4TEP0V : ma non è vero, il concerto di billie eilish è rimasto in programmazione per solo una notte in tutto il mondo eppure… - amandaaestradaa : Billie Eilish - Billie Bossa Nova (Official Live Performance) | Vevo - ConventoLonato : A -