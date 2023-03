Biglietti per Samuele Bersani a Milano e Roma con orchestra (Di lunedì 6 marzo 2023) 36 elementi d’orchestra in due serate irripetibili in programma in due sole città d’Italia. Al via la prevendita dei Biglietti per Samuele Bersani a Milano e a Roma nel 2023. Le date sono quelle dell’8 giugno a Milano e dell’11 giugno a Roma, quando l’artista sarà in concerto accompagnato sul palco dall’orchestra dei Pomeriggi Musicali. Due eventi unici che non verranno replicati, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma. Grandi protagoniste saranno le canzoni di Samuele Bersani, quelle che il cantante ha rilasciato in tutta la sua carriera, riarrangiate per essere eseguite dall’orchestra eccezionale di 36 elementi. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) 36 elementi d’in due serate irripetibili in programma in due sole città d’Italia. Al via la prevendita deipere anel 2023. Le date sono quelle dell’8 giugno ae dell’11 giugno a, quando l’artista sarà in concerto accompagnato sul palco dall’dei Pomeriggi Musicali. Due eventi unici che non verranno replicati, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’zione di Vittorio Cosma. Grandi protagoniste saranno le canzoni di, quelle che il cantante ha rilasciato in tutta la sua carriera, riarrangiate per essere eseguite dall’eccezionale di 36 elementi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - mirkonicolino : (#Tuttosport) Per #JuveFriburgo e #JuveSamp venduti rispettivamente 30mila e 31mila biglietti, l'#AllianzStadium vi… - SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Friburgo & metti like se sei disponibile giovedì ???? - gerundgamer : RT @pazzamentejuve: Per #JuveFriburgo e #JuveSamp venduti rispettivamente 30 e 31mila biglietti, l'Allianz viaggia verso un doppio sold-out… - Giallorossi20 : RT @OfficialASRoma: ???????? Esauriti i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per Real Sociedad-Roma! Tutte le info -