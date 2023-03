Bielorussia | condannata a 15 anni leader opposizione Tikhanovskaya

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladell’bielorussa in esilio, Svetlana, è stataa 15di prigione nel processo in contumacia che si è svolto in un tribunale di Minsk. Lo riferisce l’agenzia di stampa bielorussa Belta. La condanna di, che vive in esilio in Lituania, arriva tre giorni dopo quella di Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace, condannato a dieciper il ruolo avuto nelle manifestazioni del 2021 contro la rielezione del presidente Aleksander Lukashenko., candidata alle presidenziali dell’agosto del 2020, il cui risultato non è stato riconosciuto da Ue e Stati Uniti, è statacon l’accusa di “cospirazione per prendere il potere in modo ...

Tikhanovskaya, candidata alle presidenziali dell'agosto del 2020, il cui risultato non è stato riconosciuto da Ue e Stati Uniti, è statacon l'accusa di 'cospirazione per prendere il ...Imputata per tradimento contro lo Stato vedi anche, Tikhanovskaya fugge in Lituania. L'Ue minaccia sanzioni Le accuse si riferiscono alle proteste del 2020 contro la rielezione alla ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, il Nobel per la pace Bialiatski condannato a 10 anni di carcere Putin - Lukashenko, patto sulla Difesa. Minsk dispiega i nuovi missili russi L'...

Svetlana Tikhanovskaja condannata a 15 anni in Bielorussia la Repubblica

È così che il regime ha 'ricompensato' il mio lavoro per i cambiamenti democratici in Bielorussia. Ma oggi non penso alla mia sentenza. Penso a migliaia di innocenti, detenuti e condannati a pene ...La Procura aveva chiesto una pena di 19 anni per l'ex candidata presidenziale imputata anche per tradimento contro lo Stato Il tribunale di Minsk ha condannato in contumacia la leader dell’opposizione ...