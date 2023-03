Bielorussia: 15 anni a leader opposizione Tikhanovskaya (Di lunedì 6 marzo 2023) La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, è stata condannata a 15 anni in contumacia. Lo riferisce l'agenzia bielorussa Belta. . 6 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladell'bielorussa, Svetlana, è stata condannata a 15in contumacia. Lo riferisce l'agenzia bielorussa Belta. . 6 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Bielorussia: ieri il Premio Nobel per la pace Ales Bialiatski è stato condannato a 10 anni di carcere - lauraboldrini : Dal dittatore #Lukashenko altro colpo alle organizzazioni dei diritti umani in #Bielorussia. Condanna a 10 anni pe… - Agenzia_Ansa : Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanzia… - News24_it : Bielorussia: 15 anni a leader opposizione Tikhanovskaya - infoitcultura : Bielorussia: 15 anni carcere a leader opposizione Tsikhanouskaya -