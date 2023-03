Biathlon | Nove Mesto certifica come Lisa Vittozzi sia la nuova numero 1 d’Italia Che reazione da parte di Rebecca Passler!

(Di lunedì 6 marzo 2023) Per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo didisi è conclusa senza podi. Alla luce dei format di gara presenti e del rendimento tenuto dalla squadra nell’arco dell’inverno, si può parlare di piccola delusione. Tuttavia, trattasi di un disappunto estemporaneo. D’altronde, a ben guardare, gli accadimenti non hanno detto malissimo agli azzurri. Andiamo a vedere perché e per#1, PASSLER CHE! Nel settore femminile ci può essere moderata soddisfazione. È mancato il proverbiale centesimo per fare l’euro, ma le italiane hanno espresso un ottimo livello di competitività. In particolare, ormai assurta auno del movimento, è in piena ...

la Svizzera salita sul podio nella staffetta mista individuale di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo. Amy Baserga e Niklas Hartweg hanno concluso al secondo posto alle spalle dei ...Si chiude un fine settimana perfetto per Marte Olsbu Røiseland , che dopo aver trionfato in sprint e inseguimento femminile si aggiudica anche la staffetta singola mista con Christiansen. Vittoria ...Nove Mesto ha preso il via l'ultima giornata di gare per questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di biathlon. Nella staffetta mista a trionfare è la Francia , davanti a Svezia e Norvegia, ...

Per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Nove Mesto si è conclusa senza podi. Alla luce dei format di gara presenti e del rendimento tenuto dalla squadra nell’arco dell’inverno, si può ...Si chiude un fine settimana perfetto per Marte Olsbu Røiseland, che dopo aver trionfato in sprint e inseguimento femminile si aggiudica anche la staffetta singola mista con Christiansen.