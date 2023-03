Biathlon, Mondiali Junior Shchuchinsk 2023: nelle individuali quarto Nicolò Betemps e 17ma Sara Scattolo (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono proseguiti oggi a Shchuchinsk, in Kazakistan, i Mondiali Junior 2023 di Biathlon: nella giornata riservata alle individuali, l’Italia registra il quarto posto di Nicolò Betemps nella 15 km maschile ed il 17° di Sara Scattolo nella 12.5 km femminile. Nella 15 km individuale maschile oro al tedesco Benjamin Menz in 43’12?3 (3 errori), che precede i norvegesi Einar Hedegart, second0 a 7?0 (2 errori), ed Isak Frey, terzo a 26”o (3 errori). quarto l’azzurrino Nicolò Betemps a 1’11?6 (3 errori). Così gli altri italiani: 32° Fabio Piller Cottrer a 6’16?5 (8 errori), 33° Christoph Pircher a 6’17?7 (6 errori), 65° Marco Barale a 9’49?4 (10 errori). Nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono proseguiti oggi a, in Kazakistan, idi: nella giornata riservata alle, l’Italia registra ilposto dinella 15 km maschile ed il 17° dinella 12.5 km femminile. Nella 15 km individuale maschile oro al tedesco Benjamin Menz in 43’12?3 (3 errori), che precede i norvegesi Einar Hedegart, second0 a 7?0 (2 errori), ed Isak Frey, terzo a 26”o (3 errori).l’azzurrinoa 1’11?6 (3 errori). Così gli altri italiani: 32° Fabio Piller Cottrer a 6’16?5 (8 errori), 33° Christoph Pircher a 6’17?7 (6 errori), 65° Marco Barale a 9’49?4 (10 errori). Nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Sport Biathlon: gli azzurri tornano in pista per i mondiali di Oestersund e Oslo. I segreti della preparazione FISI h… - PrimaCommunica2 : #Sport Biathlon: gli azzurri tornano in pista per i mondiali di Oestersund e Oslo. I segreti della preparazione FISI - FondoItalia : Biathlon - Mondiali Junior, Benjamin Menz si impone nell'Individuale Maschile, Betemps sfiora il podio: è quarto - BiathlonAzzurro : La slovena Zorc conquista l'oro nell'individuale junior femminile di Shchuchinsk, fallose le azzurre al tiro… - Katz12D : RT @FondoItalia: Biathlon - Mondiali Juniores, Individual: oro a Zorc, Scattolo 17esima -