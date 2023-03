Biasin: «Inter seconda forza! Ma Gagliardini e non Asllani autogol Inzaghi» (Di lunedì 6 marzo 2023) Per Biasin la classifica rispecchia i valori del campo, anche se forse l’Inter avrebbe potuto fare di più. Nel suo Intervento per Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista critica Inzaghi per aver messo Gagliardini e non Asllani col Lecce. PRIMA INSEGUITRICI – Fabrizio Biasin mette l’Inter solo dietro al Napoli: «Secondo me è la seconda forza del campionato. Qual è il problema? Che se me lo chiedevi ad agosto era la prima. Io la metto con la Juventus, per me erano le due rose più forti. Per me la rosa dell’Inter è fortissima, poi il Napoli ha fatto una cosa incredibile e bravo. L’Inter è la seconda forza del campionato, mi spiace perché poteva lottare per lo scudetto. Per fortuna è ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Perla classifica rispecchia i valori del campo, anche se forse l’avrebbe potuto fare di più. Nel suovento per Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista criticaper aver messoe noncol Lecce. PRIMA INSEGUITRICI – Fabriziomette l’solo dietro al Napoli: «Secondo me è laforza del campionato. Qual è il problema? Che se me lo chiedevi ad agosto era la prima. Io la metto con la Juventus, per me erano le due rose più forti. Per me la rosa dell’è fortissima, poi il Napoli ha fatto una cosa incredibile e bravo. L’è laforza del campionato, mi spiace perché poteva lottare per lo scudetto. Per fortuna è ...

