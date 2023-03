Berrettini verso Indian Wells con la speranza e la voglia di poter competere

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ci risiamo. Neanche il tempo di festeggiare due semplici e convincenti vittorie ad Acapulco che Matteosi trova nuovamente costretto a fare i conti con qualche fastidio fisico. A quanto pare nulla di grave, il tennista romano ha voluto rassicurare tutti che la risonanza magnetico ha dato buone notizie e che volerà in California per il torneo dicon lae l’obiettivo di riuscire a recuperare in vista del torneo. Le teste di serie non esordiranno prima di venerdì/sabato, quindi Matteo avrà a disposizione qualche altro giorno per testare la sua gamba prima dell’eventuale incontro di primo round. Tutti ci auguriamo che possa effettivamente andare così, ma è chiaro come i dubbi siano in ogni caso tanto.ha bisogno di giocare e trovare il ritmo dopo mesi di ...

Berrettini verso Indian Wells con la speranza e la voglia di poter ... SPORTFACE.IT

È ufficiale: reduce dal ritiro per infortunio ad Acapulco, Matteo Berrettini parteciperà ad Indian Wells. Le sue parole ...Torna a farsi sentire, sebbene in via virtuale, la voce di Matteo Berrettini. Il romano, uscito da Acapulco con un ritiro e preoccupazioni circa il lato fisico dopo il match che di fatto non è stato n ...