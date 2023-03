Bernardo Silva in partenza da Manchester City? Le ultime notizie sulla sua possibile cessione

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il mondo del calcio è in fermento, cari amici! Sembrerebbe che(28 anni), talentoso giocatore del, potrebbe lasciare i campioni inglesi per approdare altrove. Secondo il quotidiano catalano Sport, ilsarebbe aperto a unadidurante il prossimo mercato, il cui valore di mercato sarebbe stimato intorno ai 65 milioni di euro. E chi festeggia questa notizia? Il FC Barcelona, naturalmente, che da tempo segue con interesse le vicende del talentuoso portoghese. Ti ricordi quando lo scorso inverno il Parigi Saint-Germain mostrò un grande interesse per? Ebbene, sembra che la fiamma si sia riaccesa, visto che Luis Campos, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShangoFoot : FOOT 365 ?? Man City : Bernardo Silva, la volte-face ?? Lire l'article : - PSGAddictFR : ???? Man City : Bernardo Silva, la volte-face #PSG #AllezParis #TeamPSG - foot365 : Man City : Bernardo Silva, la volte-face - Ivan_milanista : @Troves_3 Come Bernardo Silva l'anno prima..non imparano mai ahahahah - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Barcellona segue ancora Bernardo Silva, il City chiede 65 milioni -

Non è andato perduto l'interesse del Barcellona per, giocatore portoghese del Manchester City . In tal senso, la prossima estate potrebbe esser fatto un nuovo tentativo per strapparlo al calcio inglese. Fin qui, nulla di nuovo dato che ...Commenta per primo L'interesse del Barcellona per il trequartista portoghese del City,, è vivo da ormai un paio di stagioni, e adesso, secondo Sport , gli inglesi avrebbero pure fatto il prezzo del giocatore: 57,5 milioni di euro sarebbero sufficienti a spostare il ...Tra gli altri titoli principali torna anche la pista di mercato che portaal Barcellona: 'El City le pone precio a...

Il Manchester City fa il prezzo per Bernardo Silva Calciomercato.com

Non è sfumato l'interesse del Barcellona per Bernardo Silva, la prossima estate potrebbe esser fatto un nuovo tentativo. La novità, scrive il quotidiano catalano Sport, è che il Manchester City adesso ...Nel posticipo della Premier tracollo della squadra di Ten Hag. Il quadro della 26/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...