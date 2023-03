Beppe Convertini | “Vi porto alla scoperta di tutti i segreti della longevità”

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’Italia e le sue bellezze, il nostro patrimonio, la cultura, l’arte e la tradizione del nostro Paese che tutto il mondo ci invidia. Tutto ciò ha ispiratonella stesura del suo terzo libro Paesi miei. Il volume, edito da Rai Libri, prende spunto dalle regioni italiane visitate dal celebre conduttore televisivo in occasionesua trasmissione Linea Verde, in onda ogni domenica su RaiUno alle 12:20, che lo porta tutto l’annodel Bel Paese. Come in una sorta di diario di bordo, l’amato presentatore Rai, con carta e penna, appunta a fine visita ciò che lo ha emozionato nello scoprire i nostri territori. Un diario da leggere e da assaporare tutto d’un fiato.racconta a VelvetMAG in un’intervista esclusiva il suo ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vassallopat : INTERVISTA 'A TU PER TU' CON BEPPE CONVERTINI CHE PARLA DEL SUO LIBRO 'PAESI MIEI' E RACCONTA MOLTO SÉ...… - SassiLive : +++LINEA VERDE RITORNA IN BASILICATA: RIPRESE A OPPIDO LUCANO, TOLVE, PIETRAGALLA, IRSINA E ACERENZA CON PEPPONE CA… - emi_bertelli : Al Palazzo Brancaccio di Roma, la presentazione del nuovo libro di Beppe Convertini Lunedì 6 marzo, ore 19:00, il… - emi_bertelli : Nuovo libro di Beppe Convertini - Tommasocerno : RT @lidentita: ??Beppe #Convertini: “Ecco la mia Italia nascosta” Il nostro Paese è una vera e propria miniera di tesori artistici, paesaggi… -

... la giornalista Monica Marangoni con il marito Cristiano Ceresani, il direttore di Leggo Davide Desario , l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, il conduttore, ...Linea Verde, il conduttore rivela: 'Il mio libro l'ho dedicato ai miei genitori' Non solo in televisione,presto sbarcherà in libreria con Paesi Miei - In viaggio con Linea Verde ...... una kermesse nata per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno che è stata presentata da Malika Ayane e, per la regia di Antonio Centomani.

Dal successo di “Linea Verde” in tv all'editoria, Beppe Convertini ... WineNews

NAPOLI - "È stato bellissimo ed emozionante dirigere un evento così importante. Le tematiche trattate sono molto difficili da raccontare, ma, grazie al team ...Nel corso del cocktail fanno il loro ingresso anche l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, la giornalista Monica Marangoni, il conduttore Beppe Convertini. Raggiungono l'happening ...