Per lui, che ha giocato nell'Arsenal dal 2015 al 2017, è una sorta di derby. Ismael attende il Tottenham con l'approccio giusto e una grande carica. Cosa che si desume bene dal fatto che l'algerino non si pone praticamente limiti: 'Andare fino in fondo in Champions

Bennacer è carico: "Milan in fondo alla Champions Niente è impossibile" La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista al sito Uefa: “Puntare a questi obiettivi deve essere normale per noi. È cercando la perfezione che le cose migliorano” ...Stasera il Milan affronterà la Fiorentina. In attesa del calcio d’inizio Ismael Bennacer ha scritto un messaggio sui social Ismael Bennacer ha postato sui suoi profili social dopo il rientro in gruppo ...